«Вы выиграли валенки!». Жительницу Пермского района обманули победой в интернет-конкурсе

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Чебоксар в совершении мошенничества. Как рассказали в полиции, в социальной сети пермячке пришло сообщение о выигрыше валенок в конкурсе. Чтобы получить приз, ей предложили оплатить доставку путем перевода денежных средств. Потерпевшая согласилась и отправила на указанный счет более 2,5 тысяч рублей. Не получив ни денежных средств, ни обещанного подарка, она обратилась в полицию.

В результате организованных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что владелец банковской карты находится в г. Чебоксары. Сотрудники задержали подозреваемую. 18-летняя девушка призналась в содеянном и возместила причиненный материальный ущерб, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.