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В Перми кПерми капитально отремонтируют стадион «Авангард»
В Кировском районе Перми начались подготовительные работы по капитальному ремонту стадиона «Авангард». В городском комитете по физической культуре и спорту отметили, что в настоящее время произведены работы по геодезической привязке, а также начата работа по планировке территории. На ремонт стадиона «Авангард» заключен муниципальный контракт. Окончание работ планируется в конце июля. Будет произведено устройство ограждения, освещения, шумозащитных экранов, усиление дренажа, асфальтирование между полем и трибунами, обустроено мини-футбольное поле с искусственной травой и резиновое покрытие на территории хоккейной коробки.
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