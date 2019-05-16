В Перми кПерми капитально отремонтируют стадион «Авангард»

В Кировском районе Перми начались подготовительные работы по капитальному ремонту стадиона «Авангард». В городском комитете по физической культуре и спорту отметили, что в настоящее время произведены работы по геодезической привязке, а также начата работа по планировке территории. На ремонт стадиона «Авангард» заключен муниципальный контракт. Окончание работ планируется в конце июля. Будет произведено устройство ограждения, освещения, шумозащитных экранов, усиление дренажа, асфальтирование между полем и трибунами, обустроено мини-футбольное поле с искусственной травой и резиновое покрытие на территории хоккейной коробки.