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Пострадавший при взрыве на «Азоте» стал фигурантом уголовного дела
Березниковский городской суд избрал меру пресечения сотруднику «Азота» Тимуру Сахокии, пострадавшему при несчастном случае на предприятии. Рабочий отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. По данным издания, Тимура Сахокию в причастности к произошедшему следователи заподозрили практически сразу, но решили повременить с обращением с ходатайством в суд до его выписки из больницы.
Напомним, 6 мая при проведении сварочных работ на предприятии произошел взрыв. В результате погибли 3 человека и один серьезно пострадал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц). 7 мая были задержаны два начальника смены, а также технолог установки. Решением суда все они были отправлены в СИЗО.
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