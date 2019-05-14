В Очерском районе застрелили лебедя из Красной книги

В Очерском районе, на территории охотничьего хозяйства «Дворецкое» на берегу пруда неизвестный застрелил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов, о звуках выстрелов в районе пруда охотинспектору сообщил житель дачного поселка д. Песьяна. Охотинспектор незамедлительно выехал на место с егерем охотничьего хозяйства «Дворецкое» и обследовал берег пруда. На момент прибытия охотинспектора на пруду уже никого не было. В камышах на воде был обнаружен лебедь, не подающий признаков жизни. Охотинспектор сообщил о случившемся в дежурную часть МО МВД «Очерский». На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. При наличии состава уголовно-наказуемого деяния будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, минприроды Прикамья направило письмо в прокуратуру Очерского района спросьбой взять на контроль ситуацию с незаконной добычей лебедя.