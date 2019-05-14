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← В Очерском районе застрелили лебедя из Красной книги

В Прикамье началась неделя борьбы с гипертонией

С 13 по 17 мая в Пермском крае пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Их главной целью является привлечение внимания к этому опасному заболеванию и повышение грамотности населения в вопросах профилактики артериальной гипертонии, рассказали в региональном минздраве

Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики: «Повышенное давление - ключевая причина развития инфарктов и инсультов, которые являются основными причинами смертности и инвалидности населения нашей страны. К сожалению, на сегодняшний день эта группа заболеваний все чаще касается людей молодого и трудоспособного возраста, и мы нередко сталкиваемся с тем, что пациенты, перенесшие инфаркты или инсульты, не связывали ухудшение самочувствия с серьезными скачками артериального давления. Наша цель - рассказать максимальному количеству жителей региона о важности регулярного измерения артериального давления, как одного из главных индикаторов, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы».

Для того, чтобы наглядно показать взаимосвязь значений артериального давления и состояния здоровья, а также научить жителей Прикамья измерять давление, в дни празднования Всемирного дня артериальной гипертонии силами отделений и кабинетов медицинской профилактики в холлах поликлиник Перми и края развернули свою работу уголки измерения артериального давления, где можно узнать свое давление, получить полезную информацию о профилактике артериальной гипертонии и первой помощи при сосудистых катастрофах, дневник измерения артериального давления и другие тематические печатные материалы.

Как отметили в краевом минздраве, в медицинских учреждениях Прикамья с 13 по 17 мая также будут проходить школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца». Их расписание можно узнать в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.

В четверг, 16 мая, в 12:00 часов в стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоится лекция «Артериальная гипертония: самое опасное заболевание и как его победить», которую прочтет Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Здоровье, Общество

Опубликовано: 14.05.2019 в 15:19 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Очерском районе застрелили лебедя из Красной книги

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