В Прикамье началась неделя борьбы с гипертонией
С 13 по 17 мая в Пермском крае пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Их главной целью является привлечение внимания к этому опасному заболеванию и повышение грамотности населения в вопросах профилактики артериальной гипертонии, рассказали в региональном минздраве
Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики: «Повышенное давление - ключевая причина развития инфарктов и инсультов, которые являются основными причинами смертности и инвалидности населения нашей страны. К сожалению, на сегодняшний день эта группа заболеваний все чаще касается людей молодого и трудоспособного возраста, и мы нередко сталкиваемся с тем, что пациенты, перенесшие инфаркты или инсульты, не связывали ухудшение самочувствия с серьезными скачками артериального давления. Наша цель - рассказать максимальному количеству жителей региона о важности регулярного измерения артериального давления, как одного из главных индикаторов, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы».
Для того, чтобы наглядно показать взаимосвязь значений артериального давления и состояния здоровья, а также научить жителей Прикамья измерять давление, в дни празднования Всемирного дня артериальной гипертонии силами отделений и кабинетов медицинской профилактики в холлах поликлиник Перми и края развернули свою работу уголки измерения артериального давления, где можно узнать свое давление, получить полезную информацию о профилактике артериальной гипертонии и первой помощи при сосудистых катастрофах, дневник измерения артериального давления и другие тематические печатные материалы.
Как отметили в краевом минздраве, в медицинских учреждениях Прикамья с 13 по 17 мая также будут проходить школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца». Их расписание можно узнать в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
В четверг, 16 мая, в 12:00 часов в стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоится лекция «Артериальная гипертония: самое опасное заболевание и как его победить», которую прочтет Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Очерском районе застрелили лебедя из Красной книги
15 мая главы районов Перми проведут встречи с жителями
Сегодня в Перми стартует всероссийский фестиваль «Студенческая весна»
17 мая будет ограничено движение транспорта в поселке Новые Ляды
На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта
Чусовой получил 75 млн рублей на реконструкцию главной улицы
Гособвинение попросило для экс-министра Алмаза Закиева 9 лет лишения свободы
15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»
Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна
В Перми составили рейтинг перевозчиков за первый квартал 2019 года
Добавить комментарий: