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15 мая главы районов Перми проведут встречи с жителями
15 мая главы районов Перми проведут встречи с жителями. Мероприятия пройдут на площадках школ и общественных центров. Начало в 18:00. Предварительная запись на встречу не нужна – прием пройдет в порядке «живой очереди».Пермяки смогут задать вопросы по любым темам – благоустройство, ЖКХ, образование, земельные отношения, транспорт и другие. Во встречах принимают участие не только главы районных администраций, но и их заместители и начальники ключевых отделов, а также представители управляющих компаний, прокуратуры, полиции, службы занятости, налоговой службы, учреждений социальной защиты, здравоохранения и так далее. В большинстве случаев ответы можно получить прямо на месте, но если вопрос требует дополнительной проработки, то заявитель получит ответ в установленной форме в течение 30 дней. Ранее подобные встречи состоялись в марте, тогда их посетили более 450 пермяков.
График проведения встреч с населением и адреса в районах можно посмотреть здесь.
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