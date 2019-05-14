Сегодня в Перми стартует всероссийский фестиваль

Сегодня, 14 мая, в Перми стартует финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В краевую столицу съезжаются почти 3 тысячи представителей вузов из 75 регионов России.Онлайн-трансляция церемонии открытия фестиваля в УДС «Молот» будет идти в официальной группе «Российская студенческая весна» во «ВКонтакте», начало в 18:00.

15 мая на площади у Театра-Театра начнет работу фестивальный городок «Студвесны». Вход будет свободный для всех желающих. С 15 по 17 мая он будет открыт для гостей с 11:00 до 23:00, а 18 числа - с 10:00 до 20:00. Фестивальный городок будет состоять из нескольких тематических площадок. В нем разместятся сразу две лаунж-зоны. Первая - яркий автобус с обстановкой пляжной вечеринки, вторая - для тех, кому захочется спокойного отдыха. Любители активного отдыха смогут сдать нормы ГТО на спортивно-развлекательной площадке. Также посетители городка точно оценят «Инстамузей» - 3D фотозоны и арт-объект - почти трехметровую голову медведя из гофрированного картона. Атмосферу праздника на танцевально-музыкальной площадке вместе с участниками будут создавать и ведущие «Европы Плюс». Жители и гости Перми смогут стать частью велооркестра – крутя педали создавать настоящее музыкальное произведение. В зависимости от интенсивности вращения будет звучать разная музыка. Впечатление от происходящего усилят главный пермский фонтан и «Почта счастья», благодаря которой можно запустить записку со своим желанием в небо на светодиодном самолётике.

За три конкурсных дня (15-17 мая) участники фестиваля «Студенческая весна» представят 133 часа музыки, танцев, выступлений в театральном и оригинальном жанрах, региональных программ, а также работы в направлениях «Журналистика» и «Видео». Конкурсные показы будут одновременно проходить в 7 направлениях на 6 площадках фестиваля - Пермского академического Театра-Театра, Большого зала Пермской краевой филармонии, Пермского театра юного зрителя, Пермской краевой библиотеки им А.М. Горького, Дворца Молодежи, Пермского дома народного творчества «Губерния». Конкурсантов будут оценивать 40 экспертов – известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.