В Перми составили рейтинг перевозчиков за первый квартал 2019 года

В МКУ «Гортранс» составили рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы в первом квартале 2019 года. Он формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы. Каксообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, наиболее важными критериями оценки работы перевозчиков являются объективные показатели: общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более 5 минут. Так, регулярность движения автобусных маршрутов составляет 95,3%, трамваев и троллейбусов – 99,7%. В среднем, расписание маршрутов выполняется на 96,1%.

В первом квартале 2019 года среди автобусных маршрутов максимально соблюдали расписание автобусные маршруты №58, №21, №34, №10, №73, №27, №74, №19, №4 и №44. Среди трамвайных маршрутов в лидерах – №3, №13 и №4.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах по нерегулируемому тарифу №3т, №2т и №8т. С перевозчиками, чьи маршруты нарушают регулярность движения, сотрудники департамента дорог и транспорта проводят работу по недопущению подобных ситуаций. Кроме того, в настоящее время в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута следования или несоблюдение расписания будет существенно увеличен.