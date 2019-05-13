В Перми пьяная женщина угнала автомобиль службы доставки еды

В Перми 30-летняя жительница поселка Крым угнала автомобиль службы доставки еды. Как рассказали в полиции, инцидент произошел на улице Автозаводская. Женщина отдыхала в кафе с подругами, а затем нетрезвая посетительница решила добраться до дома на чужой машине. Она села за руль автомобиля службы доставки еды, который стоял возле заведения. Курьер из службы доставки сильно торопился забрать заказ, поэтому оставил ключи в замке зажигания. Не проехав и 10 метров, женщина врезалась в забор. Курьер из службы доставки сильно торопился забрать заказ, поэтому оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовалась женщина. Однако, не проехав и 10 метров, она врезалась в забор.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые задержали нарушительницу и доставили в дежурную часть. Был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мировой суд назначил женщине штраф в размере 30 тысяч рублей.

В отделе полиции Кировского района г. Перми по факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Злоумышленнице грозит до пяти лет заключения.