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Коммунальный мост в Перми закроют на время фейерверка

В этом году в Перми 10-минутный фейерверк в честь Дня Победы будет запущен в 23:00 с правого берега Камы. В связи с этим, закроют движение транспорта на Коммунальном мосту с 22:50 до 23:30. Об этом сообщили в администрации города. Посмотреть фейерверк можно будет с набережной Камы и с Соборной площади. После фейерверка пермяки смогут уехать домой на общественном транспорте.

Будет продлена работа трамвайных маршрутов №4, 5, 7, 11, а также троллейбусного маршрута №1. Последние отправления трамвайного маршрута №4 запланированы на 23:13 в сторону микрорайона Висим и в 00:14 в сторону станции «Пермь-2», трамвайный маршрут №5 по улице Ленина в сторону станции «Бахаревка» отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции «Пермь-2» в 23:28, 00:33 и 00:53. Отправления маршрута №7 запланированы на 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции «Пермь-2».  Маршрут №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107».

Троллейбусный маршрут №1 по улице Советская отправится в 23:43 и 0:26. 

Кроме того, на время закрытия Коммунального моста движение автобусных маршрутов №8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов маршрутов №8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту. Так, от Центрального рынка автобусный маршрут №8 отправится в 23:30, маршрут №53 поедет в 23:30 и 23:43, маршрут №20 от остановки «Драмтеатр» - в 23:30, 23:40, 23:50, 23:59, 0:10.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 08.05.2019 в 18:07 в рубрике - Новости T7-inform

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