На сайте ГТРК «Пермь» будет идти прямая трансляция Парада Победы на Октябрьской площади

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади в Перми можно будет посмотреть со зрительских трибун, на большом экране у Театра-Театра, в прямой трансляции на телеканале «Россия 24», на сайтах администрации Перми и ГТРК "Пермь", а также на странице ГТРК "Пермь" во "ВКонтакте" (vk.com/vestipermtv).

Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Перми начнутся в 09:50 с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. Оно пройдет в музыкальном сопровождении сводного оркестра под управлением заслуженного работника культуры, полковника Евгения Тверетинова. Также будет представлена военная техника. Военную часть парада предварит тематический пролог «Поющая победа», в котором будет представлена музыкальная композиция «День Победы!» в исполнении сводного хора Пермского края «Хор поколений».

Как сообщили в мэрии Перми, главных зрителей мероприятия – ветеранов – организованно доставят на площадь автобусами. Жители Перми смогут посмотреть праздничное действие с установленных на площадке трибун. Пропускные пункты начнут работу в 9:00 и будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун (13 000 зрителей). Вход на площадь будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами:

- на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта,

- на перекрестке улицы Пермской и Комсомольского проспекта,

- на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева,

- на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева,

- у скульптуры «Легенда о Пермском медведе» (напротив ЦУМа).

После окончания Парада Победы и встречи участников акции «Бессмертный полк» на площади у Театра-Театра, там начнется праздничный концерт (программа мероприятий на городской эспланаде).