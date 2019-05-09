На пожаре в новостройке в Краснокамске погибли люди

В Краснокамске горел новый трехэтажный дом. 8 мая около 7 часов вечера поступил сигнал в ЕДДС о возгорании дома 54
по ул. К. Маркса.В трехэтажном многоквартирном доме 66 квартир, зарегистрировано 158 человек, из них 22 – дети.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение и пробился через кровлю. К сожалению, при осмотре квартиры, откуда начался пожар, были обнаружены тела двух погибших.
В тушении пожара принимали участие 70 пожарных и 20 единиц техники. Расследованием причин и обстоятельств трагедии в здании на Карла Маркса, 54 в Краснокамске занимаются дознаватели МЧС и следователи.
В результате пожара полностью выгорела крыша, требуется проведение экспертизы для дальнейшей эксплуатации дома. Проживание в доме на сегодняшний момент невозможно.
Всем обратившимся пострадавшим было предоставлено временное жилье в гостинице «Кама».
У всех жильцов дома будет возможность зайти в свою квартиру и взять необходимые личные вещи, документы, все, что необходимо для проживания. Создана комиссия для обследования жилья вместе с жителями для составления актов о наличии повреждений.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Коммунальный мост в Перми закроют на время фейерверка
На сайте ГТРК «Пермь» будет идти прямая трансляция Парада Победы на Октябрьской площади
Скончался композитор Евгений Крылатов
Какие улицы перекроют в Перми в День Победы?
13 мая на Чусовском мосту возобновятся ремонтные работы
В Перми с 10 мая и до конца июня закроют проезд на участке ул. Газеты Звезда
В Прикамье очередная волна массовых эвакуаций
В Прикамье участнику Великой Отечественной войны не хотели выдавать жилищный сертификат
В Краснокамске вынесли приговор квартирному вору, похитившему более 12 млн рублей
В Суксуне лжесотрудники МЧС обманывали пенсионеров
Добавить комментарий: