На пожаре в новостройке в Краснокамске погибли люди

В Краснокамске горел новый трехэтажный дом. 8 мая около 7 часов вечера поступил сигнал в ЕДДС о возгорании дома 54

по ул. К. Маркса.В трехэтажном многоквартирном доме 66 квартир, зарегистрировано 158 человек, из них 22 – дети.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение и пробился через кровлю. К сожалению, при осмотре квартиры, откуда начался пожар, были обнаружены тела двух погибших.

В тушении пожара принимали участие 70 пожарных и 20 единиц техники. Расследованием причин и обстоятельств трагедии в здании на Карла Маркса, 54 в Краснокамске занимаются дознаватели МЧС и следователи.

В результате пожара полностью выгорела крыша, требуется проведение экспертизы для дальнейшей эксплуатации дома. Проживание в доме на сегодняшний момент невозможно.

Всем обратившимся пострадавшим было предоставлено временное жилье в гостинице «Кама».