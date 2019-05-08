Скончался композитор Евгений Крылатов

Советский и российский композитор, почетный гражданин Пермской области Евгений Крылатов умер в возрасте 85 лет. Об этом сегодня сообщила его дочь Мария Крылатова, передает ТАСС. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Крылатов умер в больнице. Место и дата церемонии прощания будут объявлены позднее.

Евгений Павлович Крылатов родился в Лысьве 23 февраля 1934 года (тогда этот город относился к Свердловской области). Учился в музыкальной школе в пригороде Перми, Пермском музыкальном училище, а затем в Московской консерватории сразу на двух факультетах - по классу композиции и по классу фортепиано.

Он известен как автор музыки к песням «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Лесной олень», «Колыбельная медведицы», и многим другим. Всего Евгений Крылатов написал музыку более чем к 160 картинам.

В 1994 году Евгению Крылатову было присвоено звание народного артиста России. В 2004 году он стал почетным гражданином Пермской области, а в 2018 году получил «Строгановскую премию» в номинации «За честь и достоинство».