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← Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом

«Подрядчики и заказчики работали в полную силу». Анатолий Дашкевич прокомментировал ситуацию с гололедом

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, высказался по поводу ситуации по борьбе с гололедом и противопаводковым мерам. Пресс-служба мэрии опубликовала комментарий чиновника. Приводим его полностью:

- "Самое простое – это наказать. Цель нашей работы – не наказание, а достижение результата, при котором в городе комфортно ездить автомобилистам, ходить пешеходам. Предыдущая неделя в плане погодных условий была очень непростая – перепады температур от плюсовой до минусовой, большое количество снега. В этой ситуации и подрядчики, и заказчики работали в полную силу. Традиционных весенних выходных не было ни у кого. С погодой спорить очень тяжело, но были приняты все меры для того, чтобы очистить проезжую часть, сейчас работаем на тротуарах. Технология при этом простая, но требует, чтобы ее соблюдали. Если снег идет, то его необходимо чистить, чтобы не образовывался гололед и накат, во время снегопада можно использовать реагенты. После этого рыхлую массу можно сметать. Затем заново просыпать и сметать до тех пор, пока не будет достигнут результат. Каждый такой цикл занимает около 5-6 часов. Помимо этого несколько недель назад началась подготовка к противопаводковым мероприятиям, поскольку в этом году снега выпало довольно много. Подрядчикам еще необходимо вывезти в течение марта около 350 тысяч кубометров снега – с дорог 3 и 4 категории и частного сектора, это то, что не предусмотрено контрактами. Сейчас подрядчики приступили к этой работе, помимо того, что снег вывозится в рамках муниципальных контрактов. Также в работоспособное состояние приводится ливневая канализация. Остается сделать проколы снежных валов за городом, где есть возможность скопления воды. Задача №1 – удержать тротуары в нормальном состоянии, впереди снова похолодание. Необходимо будет организовать круглосуточное дежурство на тротуарах, чтобы вовремя производить подсыпку противогололедными материалами, чтобы жители Перми могли спокойно по ним перемещаться. Не исключаю, что возможно привлечение дополнительных трудовых резервов. В настоящее время сотрудники управления внешнего благоустройства, МКУ «Пермблагоустройство», МКУ «Благоустройство района», городской административно-технической инспекции распределены по районам и контролируют состояние тротуаров, заездов в дворы, заставляя всех производить тотальную подсыпку гололеда, и это будет продолжаться пока не установится устойчивая погода.
Мы планируем запрашивать дополнительное финансирование. Те работы, которые подрядчики проводят сейчас, должны быть оплачены. У нас сформированы планы работ, которые необходимо провести в марте. Я думаю, что мы найдем понимание с депутатским корпусом, и будут выделены деньги, чтобы рассчитаться с подрядчиками. Впереди еще будут снегопады, поэтому будем выделять денег столько, сколько необходимо для устранения последствий погодных явлений.
В муниципальных контрактах прописаны условия, которые должен соблюдать подрядчик – это временные рамки, объем. Условия достаточно жесткие для тех, кто не соблюдает условия контрактов. В зависимости от оценки, которую выставляет комиссия, подрядная организация может лишиться 20%, 30% денег или вообще не получить оплату за ту работу, которая была сделана не качественно." - сказал Анатолий Дашкевич.

Напомним, горожане возмущены состоянием улиц в краевой столице -  из-за сильного гололеда люди падают и получают травмы, количество обращений в скорую помощь и травмпункты значительно возросло. В связи с этим, прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде.

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 12.03.2019 в 17:16 в рубрике - Новости T7-inform

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