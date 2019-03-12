Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом
В Перми приступили к весенней профилактике дорог. Подрядные организации уже выполнили ремонт литым асфальтом на некоторых улицах Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов. На этой неделе планируется произвести экспресс-ремонт локальных ям и выбоин в Индустриальном районе: на улицах Карпинского, Архитектора Свиязева, Братьев Игнатовых, Стахановской, Мира, Качалова. Такие работы позволят продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры. Свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности.
Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только установится положительная температура воздуха. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 25 дорожных объектов, сообщили в администрации Перми. Перечень дорог можно увидеть здесь.
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