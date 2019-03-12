Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм

Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом

В Перми приступили к весенней профилактике дорог. Подрядные организации уже выполнили ремонт литым асфальтом на некоторых улицах Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов. На этой неделе планируется произвести экспресс-ремонт  локальных ям и выбоин в Индустриальном районе: на улицах Карпинского, Архитектора Свиязева, Братьев Игнатовых, Стахановской, Мира, Качалова. Такие работы позволят продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры. Свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности.

Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только установится положительная температура воздуха. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 25 дорожных объектов, сообщили в администрации Перми. Перечень дорог можно увидеть здесь.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.03.2019 в 15:52 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм

Чтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долги

В Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномарка

Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде

Жителей Перми приглашают на ярмарки белорусских производителей

В жилом доме в микрорайоне Левшино обрушился потолок

В краевом минобре прокоментировали ранение пятикласницы на уроке ОБЖ березниковской школы

Медведь, которого заметили около ДК им. Гагарина, был цирковым

В Перми впервые пройдёт всероссийский полумарафон Забег.рф

Движение возле цирка ограничат во вторник днем


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм

Обратите внимание

в Перми

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии.
12.03.2019 в 16:11

Метки: в Перми, В России, Спорт

Обрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фонд

В пермском микрорайоне Левшино в доме по адресу ул. Социалистическая, 13 обрушился потолок.
12.03.2019 в 15:58

Метки: в Перми, Происшествия

Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом

Такие работы позволят защитить асфальтовое покрытие от повреждений из-за перепадов температуры
12.03.2019 в 15:52

Метки: в Перми, Общество

В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127

Мотовилихинский суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении второго подростка, устроившего резню в пермской школе № 127.
12.03.2019 в 15:25

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Для жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздник

Праздник для пермяков у жилого комплекса «Арсенал» устроил холдинг «Сатурн-Р».
12.03.2019 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии.
12.03.2019 в 16:11

Метки: в Перми, В России, Спорт

В Перми впервые пройдёт всероссийский полумарафон Забег.рф

Столица Прикамья станет одним из 20 городов-участников спортивного мероприятия
11.03.2019 в 17:27

Метки: В России, в Перми, Спорт, Общество, Анонс

«Поздравляю Вас с триумфом». Владимир Путин пожелал дальнейших успехов прикамскому лыжнику Владиславу Киселеву

Глава государства поздравил спортсмена с первой в истории России победой по спортивному ориентированию
11.03.2019 в 15:42

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт, Общество

Со значком ГТО - бесплатно в кино

Обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах за полцены, заниматься йогой и путешествовать на бонусы от партнеров.
07.03.2019 в 16:07

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Чайковский принимает финал Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Бороться за звание лучших летающих лыжников в России будут более 50 юношей и более 20 девушек.
07.03.2019 в 14:07

Метки: Общество, Спорт, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в миреПермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Обрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фондОбрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фонд

Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтомЭкспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом

В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127

Жители Кудымкара жалуются на скользкие тротуарыЖители Кудымкара жалуются на скользкие тротуары

Для жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздникДля жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздник

В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограммВ Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм

У православных начался Великий постУ православных начался Великий пост

За порядком в школах будут следить умные камерыЗа порядком в школах будут следить умные камеры

Чтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долгиЧтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долги

ЧП в Лёвшино: в доме, где обвалился потолок, УК не чистила снегЧП в Лёвшино: в доме, где обвалился потолок, УК не чистила снег

Пермь. Вести Спорт 11.03.2019Пермь. Вести Спорт 11.03.2019

«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми

Безразмерная квартира: пермяку насчитали квартплату на 2 млн рублейБезразмерная квартира: пермяку насчитали квартплату на 2 млн рублей

В Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномаркаВ Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномарка

Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололедеПрокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде

На агрессивного отчима заведено уголовное делоНа агрессивного отчима заведено уголовное дело

Жителей Перми приглашают на ярмарки белорусских производителейЖителей Перми приглашают на ярмарки белорусских производителей

Тягу к спорту Пермский край поддержит материальноТягу к спорту Пермский край поддержит материально

В доме на ул. Юрша проведут комплексное обследованиеВ доме на ул. Юрша проведут комплексное обследование

Скользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёдаСкользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёда

Пора в детский садПора в детский сад

Поножовщина в школе №127: дело в отношении второго подростка начнут рассматривать по существуПоножовщина в школе №127: дело в отношении второго подростка начнут рассматривать по существу

В жилом доме в микрорайоне Левшино обрушился потолокВ жилом доме в микрорайоне Левшино обрушился потолок

В Перми начали разбирать главную новогоднюю елкуВ Перми начали разбирать главную новогоднюю елку

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную