В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением работ по обследованию антенно-мачтового сооружения (АМС) расположенного по адресу: ул. Техническая, д.7, планируется отключение технических средств, задействованных в аналоговой трансляции эфирного сигнала программ:
13 марта, 09:00 – 10:00:
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-К», «Россия-24», «ЧЕ», «Супер», «НТВ», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Петербург 5 канал», «Домашний», «ТНТ», «СТС», «Звезда», «Ю-ТВ», «Рифей», «Ветта», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».
13 марта, 10:00 – 13:00:
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «ТНТ», «СТС», «Россия-К», «Домашний», «НТВ», «Ю-ТВ», «Супер», «ЧЕ», «Матч ТВ», «Петербург 5 канал», «Звезда», «ТВ Центр», «Рифей».
13 марта, 13:00 – 17:00:
«Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».
14 марта, 09:00 – 13:00:
«Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».
15 марта, 09:00 – 10:00:
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-К», «Россия-24», «ЧЕ», «Супер», «НТВ», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Петербург 5 канал», «Домашний», «ТНТ», «СТС», «Звезда», «Ю-ТВ», «Рифей», «Ветта», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».
15 марта, 10:00 – 13:00:
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «ТНТ», «СТС», «Россия-К», «Домашний», «НТВ», «Ю-ТВ», «Супер», «ЧЕ», «Матч ТВ», «Петербург 5 канал», «Звезда», «ТВ Центр», «Рифей».
15 марта, 13:00 – 17:00:
«Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».
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