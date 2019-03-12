Чтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долги

Жителю Прикамья пришлось заплатить долги, чтобы улететь к невесте в Грузию. У жениха имелась задолженность перед Росгосстрахом в размере 9 тысяч рублей и более 5 тысяч рублей в пользу налоговых органов. За две недели до запланированного рейса должник пришел к выводу, что риск не попасть на собственную свадьбу велик, и решил не полагаться на случай - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю. Жених явился в отдел судебных приставов и принес документы, подтверждающие совершенные им выплаты, а заодно поинтересовался, является ли он ограниченным в праве выезда. Сотрудник ФССП подтвердил, что в отношении него действительно действует такое ограничение. Молодой человек просил немедленно снять его, однако судебный пристав сообщил, что документы, исключающие фамилию должника из стоп-листа, будут направлены только после поступления денежных средств на расчетный счет приставов. Ограничение было снято как раз перед самым вылетом жениха.



В рамках акции «Долги – путешествиям враги», которая стартует с приходом весны, УФССП России по Пермскому краю усиливает работу по вынесению ограничений должников в праве выезда за пределы РФ и призывает всех граждан заранее узнавать о наличии задолженностей на официальном сайте Управления, а также не затягивать с погашением долгов.