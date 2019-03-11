В жилом доме в микрорайоне Левшино обрушился потолок

Сегодня вечером в Перми в доме по ул. Социалистическая, 13 произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием в квартире на третьем этаже. Пострадавших нет. Как сообщили представители администрации Перми, управление жилищных отношений готово предоставить людям маневренное жилье, на переселение в маневренный фонд уже дали согласие 5 человек.

Дом шлакоблочный, 1957 года постройки, аварийный. На месте выезжали городская служба спасения, УК "Ликас".