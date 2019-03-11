В краевом минобре прокоментировали ранение пятикласницы на уроке ОБЖ березниковской школы
В краевом министерстве образования прокомментировали ЧП в школе №14 в Березниках. Инцидент произошел 1 марта. Пятиклассники находились на уроке ОБЖ и готовились к участию в игре "Зарница". Педагог-организатор выдала детям винтовки и пульки, после чего оставила их заниматься самостоятельно.
Предполагая, что рана незначительная родители не обратились сразу к врачу. 6 марта после того как дочь начала жаловаться на постоянную боль, мать отвезла её в травмпункт. Врачи сделали рентген. Снимок показал, что в теле застряла пулька. Ребёнка положили в стационар, где за её состоянием наблюдают врачи. Возможно, потребуется операция, если инородный предмет не выйдет сам через входное отверстие.
«Сейчас специалисты разбираются в ситуации. Конфликт между родителями и сотрудниками учреждения улажен. Со школьниками и взрослыми провёл работу психолог. Учителю, которая оставила детей без присмотра, а также директору школы будет назначено наказание», – сообщили в министерстве образования Пермского края.
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