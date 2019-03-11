Медведь, которого заметили около ДК им. Гагарина, был цирковым

Медведь, которого заметили около ДК им. Гагарина оказался цирковым артистом. В социальных сетях появились фотографии хищника, который был привязан к лестничным перилам. Как рассказали изданию "Business Class" в ДК им. Гагарина, во дворце проходила цирковая программа для детей. Из животных в представлении участвовал не только медведь, но и другие звери и птицы, например, обезьяны и голуби. В зал животных заводили через внутренний двор. Медведя вывели в этот двор, чтобы он сходил в туалет. По словам источника, зверь пробыл на улице не более двух минут. Цирковая труппа вместе со всеми животными уже уехала.