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Медведь, которого заметили около ДК им. Гагарина, был цирковым
Медведь, которого заметили около ДК им. Гагарина оказался цирковым артистом. В социальных сетях появились фотографии хищника, который был привязан к лестничным перилам. Как рассказали изданию "Business Class" в ДК им. Гагарина, во дворце проходила цирковая программа для детей. Из животных в представлении участвовал не только медведь, но и другие звери и птицы, например, обезьяны и голуби. В зал животных заводили через внутренний двор. Медведя вывели в этот двор, чтобы он сходил в туалет. По словам источника, зверь пробыл на улице не более двух минут. Цирковая труппа вместе со всеми животными уже уехала.
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