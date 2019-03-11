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В Перми впервые пройдёт всероссийский полумарафон Забег.рф
В Перми впервые пройдёт всероссийский полумарафон Забег.рф. 19 мая во 20 городах России одновременно выйдут на старт 250 тысяч человек. Всего будет 4 дистанции - 2 км (для развлечения юных участников), 5 км (для новичков), 10 км (для любителей), 21 км (для профессионалов). Стоимость участия - от 500 до 1600 рублей. Трассу забега организаторы обещают опубликовать в ближайшее время. Каждый участник получит памятную медаль финишера, номер участника с чипом хронометража и фирменную футболку с символикой Забег. рф. Зарегистрироваться можно здесь.
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