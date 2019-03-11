В Перми через год появится новый муниципальный приют для безнадзорных животных
В Перми в 2020 году будет построен новый муниципальный приют для безнадзорных животных. Он будет расположен на улице Верхнемуллинской, 106а. Как сообщили в администрации Перми, уже разработан проект строительства здания. Новый приют сможет одновременно содержать до 350 животных, там будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак. По проекту в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине, также будет установлено видеонаблюдение. Строительные работы начнутся уже в этом году.
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