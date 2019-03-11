В Прикамье стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Прикамья стартовал первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится с 11 по 22 марта 2019 года. Его цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, поступающей от гражданского населения - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудниками полиции будет организован «телефоны доверия» (в том числе в Управлении по контролю за оборотом наркотиков, телефон – 246-87-87) для возможности обращения граждан с сообщениями о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распространяющих запрещенные вещества, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи будут организованы проверочные и рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции, врачи-наркологи, психологи и специалисты в области профилактики наркомании проведут семинары и лекции, направленные на предотвращение наркомании среди несовершеннолетних, в том числе для педагогов образовательных учреждений общего и профессионального образования, а также родителей.