Пешком быстрее. В Перми пробки достигли 10 баллов
К пяти часам дня пробки в Перми достигли отметики в 10 баллов. "Пешком быстрее" - так оценивает дорожную ситуацию сервис Яндекс.Пробки. Судя по интерактивной карте, на нескольких центральных улицах произошли ДТП, что еще больше затрудняет движение.
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