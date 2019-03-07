Пешком быстрее. В Перми пробки достигли 10 баллов

К пяти часам дня пробки в Перми достигли отметики в 10 баллов. "Пешком быстрее" - так оценивает дорожную ситуацию сервис Яндекс.Пробки. Судя по интерактивной карте, на нескольких центральных улицах произошли ДТП, что еще больше затрудняет движение.