В выходные дни в Пермском крае снова ожидается оттепель

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в течение ближайших нескольких дней температура в Пермском крае будет преимущественно выше нормы, а по северу и востоку края продолжатся сильные осадки. Малооблачной ожидается только ночь на 8 марта, температура понизится до -8…-13° (по югу края местами до -16°). Но уже во второй половине дня начнет сказываться влияние очередного западного циклона, который будет смещаться с юга Скандинавии на Архангельскую область. По всей территории края усилится ветер, по северу вечером начнется снегопад, температура днем ожидается в пределах -2…-6°.



В субботу по северу и востоку края снегопады ожидаются в течение всех суток, а днем осадки пройдут по южной части края и в Перми. В Перми может выпасть всего 2-3 мм, а по северу края до 10 мм и более за сутки. Температура будет постепенно повышаться от -4…-9° в ночные часы до -2…+1° днем. В Перми к вечеру потеплеет до 0°.



10 марта ожидается оттепель теперь уже на большей части края (днем до +1…+3°) и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. На севере и востоке края продолжатся умеренные и сильные снегопады при температуре близкой к 0°.