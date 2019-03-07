Творил, что хотел. В Перми вынесен приговор председателю ЖСК, присвоившему деньги пайщиков

Пермский районный суд вынес обвинительный приговор председателю правления жилищно-строительного кооператива «Рублевка Лайт». Он признан виновным в присвоении чужого имущества и отмывании денежных средств. В частности, мужчина похитил у 42 граждан почти 16 миллионов рублей, вложенных в строительство многоквартирного дома.

Злоумышленник заключал с гражданами договоры об участии в ЖСК с целью последующего оформления договоров купли-продажи квартир. Полученные от граждан деньги он перечислял на счета учредителя либо организации, однако при зачислении взносов не указывал полную информацию о назначении платежа, чтобы исключить возможность идентифицировать суммы, внесенные по договорам – сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Сообщая учредителю, что спроса на квартиры нет, он снимал денежные средства, внесенные им ранее на счета потерпевшего и ЖСК, и присваивал их себе. Кроме того, мужчина, заключая с клиентами договоры, указывал собственный расчетный счет для осуществления ими оплаты. При этом никакого контроля за его деятельностью со стороны учредителя не осуществлялось.



Своими противоправными действиями злоумышленник причинил имущественный ущерб на общую сумму 38,4 млн рублей. Полученные денежные средства мужчина использовал в своей личной предпринимательской деятельности - с целью легализации.

С учетом собранных по делу доказательств суд назначил гражданину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, на него возложена обязанность по возмещению причиненного имущественного ущерба потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.