Жительница Прикамья пыталась спрятать КамАЗ от судебных приставов
Жительница Прикамья пыталась спрятать КамАЗ от судебных приставов. В свое время гражданка оформила кредит в банке под залог грузового автомобиля, но заемные денежные средства в размере 590 тысяч рублей своевременно возвращены не были и кредитная организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое транспортное средство. Автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнице, которая была предупреждена об уголовной ответственности, предусмотренной за растрату, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту. Однако гражданка не восприняла предупреждение всерьез и, пытаясь уберечь машину от продажи, перегнала ее за пределы региона. После проведенной проверки сохранности арестованного имущества, судебным дознавателем было возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту) - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.
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