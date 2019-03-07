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В Красновишерске вынесли приговор убийце двух человек
Суд вынес приговор 25-летнему жителю города Красновишерска. Он признан виновным в убийстве двух человек. Как установило следствие, 29 ноября 2017 года осужденный распивал алкоголь в квартире в компании 48-летней женщины и 38-летнего мужчины. Во время распития спиртного злоумышленник поссорился с женщиной, вооружился ножом и нанес ей множественные удары по телу. Второй мужчина, застал осужденного на месте совершения преступления. С целью скрыть совершенное убийство виновный догнал, пытавшегося убежать свидетеля, повалил его на пол, взял кирпич, лежавший в коридоре квартиры, и нанес им, а также ножом, множественные удары по голове и другим частям тела потерпевшего. От полученных травм оба потерпевших скончались. Ранее, в ночь на 19 октября 2017 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в посёлке Мутиха Красновишерского района, на почве личных неприязненных отношений выстрелил в спину из охотничьего ружья 25-летнему знакомому, после чего скрылся с места совершения преступления - сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Мужчина был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, двух лиц, с целью скрыть другое преступление) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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