В России могут запретить хостелы в жилых домах

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Документ запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Речь идет о хостелах, размещенных в многоквартирных домах. Жилищный кодекс позволяет перевести квартиру в многоквартирном доме в нежилое помещение. Но только если она расположена на первом этаже либо выше, но в этом случае под ней должно находиться также нежилое помещение. Инициаторы законопроекта признают, что собственники жилья могут самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, если не мешают соседям и не нарушают их интересы. А хостелы и мини-отели в жилых домах соседствуют с обычными квартирами на том же этаже или этажом выше, и их постояльцы могут причинять беспокойство жильцам этих квартир. Впрочем, еще есть вероятность, что документ не будет одобрен Советом Федерации и сенаторы отправят его на доработку.

В Перми сегодня действуют более 20 хостелов, некоторые из них расположены в многоквартирных домах. В исследовании, проведенном сервисом OneTwoTrip, средняя стоимость суточного проживания в хостелах Москвы - 640 рублей, Санкт-Петербурга - 585 рублей, Нижнего Новгорода - 542 рубля, Перми - 416 рублей.