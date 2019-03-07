Под покровом ночи. В Перми снесли заброшенную водонапорную башню

Как сообщили в администрации Индустриального района Перми, сегодня ночью была демонтирована заброшенная водонапорная башня на ул. Архитектора Свиязева, 8б. Башня была выведена из технологического процесса и на протяжении долгого времени была недействующей. Сооружение, как и земельный участок под ним, находятся в частной собственности. Владелец объекта принял решение снести башню, опрокинув ее с помощью трактора, однако, сделать это не получилось.

Местные жители, наблюдавшие за этим процессом, сообщили в соцсетях о том, что работы проводились без ограждения территории, то есть существовала опасность для прохожих. После чего в администрации района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу демонтажа водонапорной башни. На встрече также присутствовал предствитель собственника земельного участка. Территория вокруг башни огорожена сигнальной лентой, была организована охрана объекта.

Сегодня ночью подрядная организация демонтировала строение с помощью строительной техники (башню сносили сверху вниз). Демонтаж объекта прошел с соблюдением требований безопасности - заявили в администрации района. Вывезти оставшийся после демонтажа мусор планируется к 13 марта.