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С 11 марта возле цирка ограничат движение транспорта
С 11 марта подрядная организация приступит к устройству канализации на улице Крупской. Для проведения этих работ с 11 марта по 11 апреля на нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева (по направлению к цирку) будет введено ограничение движения - закроют полосу движения и часть тротуара.
Работы запланированы в рамках капитального ремонта ул. Уральская. Напомним, его начали с 1 июля прошлого года. Был проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Трамвайное движение здесь открылось 1 сентября. Во второй половине сентября был уложен нижний слой асфальтового покрытия с четной стороны улицы и было запущено движение транспорта в направлении центра города. 16 октября завершил укладку нижнего слоя асфальта на этом участке, что позволило открыть движение транспорта в направлении из центра города.
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