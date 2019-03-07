Прощание с бывшим ректором педуниверситета пройдет 9 марта
Прощание с бывшим ректоров Пермского педагогического университета пройдет 9 марта с 10 до 13 часов в актовом зале IV корпуса (ул. Пушкина, 42). Об этом сообщается на официальном сайте вуза. Игорь Капцугович скончался в ночь с 5 на 6 марта. Он 22 года возглавлял Пермский педагогический институт, который при нем получил статус университета.
Игорь Севастьянович Капцугович родился 30 июня 1931 года в Минске. В 1954 году окончил историко-филологический факультет ПГУ. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 – диссертацию на ученую степень доктора исторических наук. В 1978 ему было присвоено ученое звание профессора. Являлся академиком Гуманитарной академии. С 1954 по 1963 работал ассистентом кафедры истории СССР в ПГУ. С 1964 года – заместитель декана, затем – декан исторического факультета. С августа 1979 года по декабрь 2001 – ректор Пермского государственного педагогического института.
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