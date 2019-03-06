Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Крыша опасна для жизни. Прокуратура потребовала приостановить работу детского сада в Осинском районе

фото: dslira.edu-osa.ru

В Прикамье по требованию прокурора приостановлена эксплуатация здания детского сада, находящегося в аварийном состоянии.  Прокуратура Осинского района Пермского обратилась в суд о запрете деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад «Лира» - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные недостатки стропильной системы и чердачного перекрытия здания, которое посещают несовершеннолетние воспитанники.
В частности, деревянные балки имеют множественные поражения гнилью, повсеместно на поверхности всех деревянных конструктивных элементов крыши обнаружены продольные трещины и многое другое. Проведенная экспертиза подтвердила выявленные нарушения, оценила состояние объекта как недопустимое, при котором существует опасность для пребывания в нем людей и сохранности имущества.
Кроме этого прокурором в суде заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации и деятельности детского сада до рассмотрения дела по существу. Осинский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора.
Исковое заявление находится на рассмотрении.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Общество, Образование

Опубликовано: 06.03.2019 в 17:47 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта

С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

В Перми ночью пытались взломать банкомат

Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве

В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта

В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу

Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован в Сивинском, Чайковском, Краснокамском районах

Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Обратите внимание

в Перми

На благоустройство дворов Прикамье потратит 1 миллиард 300 млн

Завершен прием заявок на участие в предстоящем летне-осеннем сезоне национальной программы «Формирование комфортной городской среды»
06.03.2019 в 17:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие

Работоспособность пусковой установки 2А70 была проверена на испытательном полигоне.
06.03.2019 в 17:15

Метки: в Перми, Общество

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Главным лейтмотивом празднования Дня Победы в этом году станут песни военных лет
06.03.2019 в 16:16

Метки: в Перми, Общество, Анонс

«Снежный десант» добрался до Кудымкара

Уборкой снега в прикамской глубинке занялись волонтеры.
06.03.2019 в 16:13

Метки: в Перми, Общество

Пермский аэропорт провел масленичный флешмоб

Без угощения не остался ни один пассажир.
06.03.2019 в 15:45

Метки: в Перми, Общество

В России

Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Большинство дам не в восторге от приспособлений для готовки.
06.03.2019 в 14:57

Метки: в Перми, В России, Общество

Рабочая неделя будет короткой

В связи с празднованием 8 Марта у россиян будет три выходных дня подряд. Предпраздничный рабочий день 7 марта будет на один час короче.
05.03.2019 в 18:10

Метки: в Перми, В России, Общество

Прикамские самбисты отличились на Чемпионате России

3 медали завоевали прикамские самбисты на стартовавшем в Казани чемпионате России.
05.03.2019 в 17:02

Метки: в Перми, В России, Спорт

Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля

Причина та же - наличие в препарате вещества фенспирид
05.03.2019 в 16:38

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Здоровье, Общество

Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве

В Москве состоялись главные национальные соревнования по Чир спорту.
05.03.2019 в 14:42

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Крыша опасна для жизни. Прокуратура потребовала приостановить работу детского сада в Осинском районеКрыша опасна для жизни. Прокуратура потребовала приостановить работу детского сада в Осинском районе

На благоустройство дворов Прикамье потратит 1 миллиард 300 млнНа благоустройство дворов Прикамье потратит 1 миллиард 300 млн

«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие

Транспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 годТранспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 год

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеВ Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Снежный десант» добрался до Кудымкара«Снежный десант» добрался до Кудымкара

Пермский аэропорт провел масленичный флешмобПермский аэропорт провел масленичный флешмоб

В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 мартаВ Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта

В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»

Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 МартаЭксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождемВ Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем

С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детейС 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

Пассажиров пермского аэропорта угощают блинамиПассажиров пермского аэропорта угощают блинами

В Перми ночью пытались взломать банкоматВ Перми ночью пытались взломать банкомат

Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятостиКраевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости

Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийствеЖительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве

Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жильяГенпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья

Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериаловПерекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов

В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 мартаВ Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта

В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпусаВ Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»

Красота оживает в камнеКрасота оживает в камне

«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу

Фонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифтыФонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифты

«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную