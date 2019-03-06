Крыша опасна для жизни. Прокуратура потребовала приостановить работу детского сада в Осинском районе
В Прикамье по требованию прокурора приостановлена эксплуатация здания детского сада, находящегося в аварийном состоянии. Прокуратура Осинского района Пермского обратилась в суд о запрете деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад «Лира» - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные недостатки стропильной системы и чердачного перекрытия здания, которое посещают несовершеннолетние воспитанники.
В частности, деревянные балки имеют множественные поражения гнилью, повсеместно на поверхности всех деревянных конструктивных элементов крыши обнаружены продольные трещины и многое другое. Проведенная экспертиза подтвердила выявленные нарушения, оценила состояние объекта как недопустимое, при котором существует опасность для пребывания в нем людей и сохранности имущества.
Кроме этого прокурором в суде заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации и деятельности детского сада до рассмотрения дела по существу. Осинский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
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