Крыша опасна для жизни. Прокуратура потребовала приостановить работу детского сада в Осинском районе

В Прикамье по требованию прокурора приостановлена эксплуатация здания детского сада, находящегося в аварийном состоянии. Прокуратура Осинского района Пермского обратилась в суд о запрете деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад «Лира» - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные недостатки стропильной системы и чердачного перекрытия здания, которое посещают несовершеннолетние воспитанники.

В частности, деревянные балки имеют множественные поражения гнилью, повсеместно на поверхности всех деревянных конструктивных элементов крыши обнаружены продольные трещины и многое другое. Проведенная экспертиза подтвердила выявленные нарушения, оценила состояние объекта как недопустимое, при котором существует опасность для пребывания в нем людей и сохранности имущества.

Кроме этого прокурором в суде заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации и деятельности детского сада до рассмотрения дела по существу. Осинский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора.

Исковое заявление находится на рассмотрении.