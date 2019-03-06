Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне →

В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта

 

фото: domofoto.ru

В администрации Индустриального района Перми  состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по вопросу демонтажа недействующей водонапорной башни по ул. Архитектора Свиязева. На встрече также присутствиовал предствитель  собственника земельного участка, на котором находится башня. Ранее жители микрорайона Нагорный сообщили о том, что владельцы земли пытались снести башню - опрокинув ее с помощью трактора, однако у них это не получилось. При этом, люди обращали внимание на то, что работы проводились без ограждения территории, то есть существовала опасность для прохожих.

Как нам сообщили в мэрии Перми, на сегодняшний день территория вокруг башни огорожена сигнальной лентой, организована охрана объекта. Со стороны расположенного рядом многоквартирного жилого дома выставлено ограждение.  Сегодня проведено повторное обследование территории подрядной строительной организацией, после чего будет принято решение о дате и времени демонтажа башни. Демонтаж планируется произвести в срок до 10 марта. Также согласно действующему законодательству собственником земельного участка направлено в департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми уведомление о планах по сносу водонапорной башни. Собственнику земельного участка указано на необходимость установки сплошного ограждения до начала работ по демонтажу. Вопрос демонтажа недействующей водонапорной башни находится на контроле в администрации Индустриального района.

Метки: в Перми, Происшествия, Власть, Общество

Опубликовано: 06.03.2019 в 15:32 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

В Перми ночью пытались взломать банкомат

Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве

В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта

В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу

Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован в Сивинском, Чайковском, Краснокамском районах

Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля

Жительница Березников подала в суд на краевую больницу им. Вагнера из-за смерти матери

Пермские полицейские в честь 8 марта запустили цветочный челлендж


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне →

Обратите внимание

в Перми

«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие

Работоспособность пусковой установки 2А70 была проверена на испытательном полигоне.
06.03.2019 в 17:15

Метки: в Перми, Общество

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Главным лейтмотивом празднования Дня Победы в этом году станут песни военных лет
06.03.2019 в 16:16

Метки: в Перми, Общество, Анонс

«Снежный десант» добрался до Кудымкара

Уборкой снега в прикамской глубинке занялись волонтеры.
06.03.2019 в 16:13

Метки: в Перми, Общество

Пермский аэропорт провел масленичный флешмоб

Без угощения не остался ни один пассажир.
06.03.2019 в 15:45

Метки: в Перми, Общество

В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта

Сейчас территория вокруг башни огорожена сигнальной лентой, организована охрана объекта
06.03.2019 в 15:32

Метки: в Перми, Происшествия, Власть, Общество

В России

Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Большинство дам не в восторге от приспособлений для готовки.
06.03.2019 в 14:57

Метки: в Перми, В России, Общество

Рабочая неделя будет короткой

В связи с празднованием 8 Марта у россиян будет три выходных дня подряд. Предпраздничный рабочий день 7 марта будет на один час короче.
05.03.2019 в 18:10

Метки: в Перми, В России, Общество

Прикамские самбисты отличились на Чемпионате России

3 медали завоевали прикамские самбисты на стартовавшем в Казани чемпионате России.
05.03.2019 в 17:02

Метки: в Перми, В России, Спорт

Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля

Причина та же - наличие в препарате вещества фенспирид
05.03.2019 в 16:38

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Здоровье, Общество

Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве

В Москве состоялись главные национальные соревнования по Чир спорту.
05.03.2019 в 14:42

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие

Транспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 годТранспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 год

В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеВ Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Снежный десант» добрался до Кудымкара«Снежный десант» добрался до Кудымкара

Пермский аэропорт провел масленичный флешмобПермский аэропорт провел масленичный флешмоб

В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 мартаВ Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта

В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»

Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 МартаЭксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождемВ Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем

С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детейС 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей

Пассажиров пермского аэропорта угощают блинамиПассажиров пермского аэропорта угощают блинами

В Перми ночью пытались взломать банкоматВ Перми ночью пытались взломать банкомат

Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятостиКраевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости

Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийствеЖительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве

Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жильяГенпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья

Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериаловПерекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов

В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 мартаВ Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта

В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпусаВ Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»

Красота оживает в камнеКрасота оживает в камне

«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу

Фонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифтыФонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифты

«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми

ЕГЭ для родителей: сто баллов не набрал никтоЕГЭ для родителей: сто баллов не набрал никто

Вынесен приговор по делу о смерти годовалого мальчикаВынесен приговор по делу о смерти годовалого мальчика

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную