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В Перми заброшенную водонапорную башню планируют снести до 10 марта
В администрации Индустриального района Перми состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по вопросу демонтажа недействующей водонапорной башни по ул. Архитектора Свиязева. На встрече также присутствиовал предствитель собственника земельного участка, на котором находится башня. Ранее жители микрорайона Нагорный сообщили о том, что владельцы земли пытались снести башню - опрокинув ее с помощью трактора, однако у них это не получилось. При этом, люди обращали внимание на то, что работы проводились без ограждения территории, то есть существовала опасность для прохожих.
Как нам сообщили в мэрии Перми, на сегодняшний день территория вокруг башни огорожена сигнальной лентой, организована охрана объекта. Со стороны расположенного рядом многоквартирного жилого дома выставлено ограждение. Сегодня проведено повторное обследование территории подрядной строительной организацией, после чего будет принято решение о дате и времени демонтажа башни. Демонтаж планируется произвести в срок до 10 марта. Также согласно действующему законодательству собственником земельного участка направлено в департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми уведомление о планах по сносу водонапорной башни. Собственнику земельного участка указано на необходимость установки сплошного ограждения до начала работ по демонтажу. Вопрос демонтажа недействующей водонапорной башни находится на контроле в администрации Индустриального района.
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