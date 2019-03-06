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С 1 апреля в Перми появятся отдельные травмпункты для детей
С 1 апреля в Перми в пилотных учреждениях запустятся отдельные травмпункты для детей. Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова поддержала идею пермских родителей по организации отдельного приема детей в травмпунктах города.
- Раздельный прием детей и взрослых в травмпунктах - давно назревшее и логичное решение. Дети имеют свои особенности, ведь не просто так существуют отдельно взрослые и детские больницы, отдельно специалисты по взрослым и детским заболеваниям. Если сейчас основной поток детей с травмами приходится на краевую детскую больницу, то с началом работы детских травмпунктов учреждение получится разгрузить - в конце концов, больницы должны осуществлять главным образом стационарное лечение, а не амбулаторный прием травм. - заявила Оксана Мелехова.
Поликлиники города Перми для пилотного запуска будут определены с учетом количества обращений детей в травматологические пункты. После изучения практики работы в новых условиях, в краевом минздраве рассмотрят вопрос по созданию отдельных кабинетов для детей в трамвпунктах других территорий Пермского края.
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