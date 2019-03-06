В Перми ночью пытались взломать банкомат

Сегодня около 4:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестными поврежден банкомат, находящийся в одном из магазинов по ул. Красногвардейская (микрорайон Висим). Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, провела осмотр и установила, что денежные средства похищены не были. Как нам сообщили в правоохранительных органах, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело ч.3. ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту.