В Перми ночью пытались взломать банкомат
Сегодня около 4:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестными поврежден банкомат, находящийся в одном из магазинов по ул. Красногвардейская (микрорайон Висим). Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, провела осмотр и установила, что денежные средства похищены не были. Как нам сообщили в правоохранительных органах, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело ч.3. ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве
В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта
В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу
Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован в Сивинском, Чайковском, Краснокамском районах
Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля
Жительница Березников подала в суд на краевую больницу им. Вагнера из-за смерти матери
Пермские полицейские в честь 8 марта запустили цветочный челлендж
В Перми ищут водителя, сбившего во дворе подростка
В Кунгуре водитель автобуса не вписался в поворот и угодил в сугроб на обочине
Добавить комментарий: