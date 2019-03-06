«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу

66-летнему жителю села Филипповка Кунгурского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 25 февраля 2019 года обвиняемый во время ссоры после совместного распития спиртного с 37-летним сыном, выстрелил в него из ружья. От поученного ранения потерпевший умер. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжатся - сообщили в региональном управлении СКР по Пермскому краю.