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«Я тебя породил, я тебя и убью». В Кунгуре будут судить сыноубийцу
66-летнему жителю села Филипповка Кунгурского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 25 февраля 2019 года обвиняемый во время ссоры после совместного распития спиртного с 37-летним сыном, выстрелил в него из ружья. От поученного ранения потерпевший умер. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжатся - сообщили в региональном управлении СКР по Пермскому краю.
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