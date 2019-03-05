Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован в Сивинском, Чайковском, Краснокамском районах
За неделю с 25 февраля по 3 марта в Пермском крае эпидемический порог превышен на 26% (на прошлой неделе этот показатель составил 27,1%). Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Сивинском, Чайковском, Краснокамском районах - сообщили в Управлении Роспотрбенадзора по Пермскому краю.
В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в крае продолжают действовать введенные ранее противоэпидемические мероприятия, в том числе: ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения, приостановка образовательного процесса в школах и дошкольных организациях при одновременном отсутствии в классе (группе), учреждении более 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, по решению администрации образовательных организаций.
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