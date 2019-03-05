Из аптек изымается еще одно лекарство против кашля

Из российских аптек отзывается еще один препарат с действующим веществом фенспирид - "Эриспирус" (средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росздравнадзора. Напомним, ранее из продажи были изъяты "Эреспал" (Пермские аптеки убирают из продажи препарат от кашля «Эреспал») и "Эпистат" с этим же действующим веществом.

Причиной отзыва препаратов стали результаты дополнительного исследования, которое провела французская компания Les Laboratoires Servier, выпускающая лекарство "Эреспал”. Выяснилось, что содержащийся в составе фенспирид может повлиять на работу сердца. В связи с этим компания приняла решение изъять из обращения все лекарственные препараты, содержащие фенспирид, и дала аналогичные рекомендации другим странам, где он применяется. А в России перепроверяют все лекарства, в которых есть это вещество.