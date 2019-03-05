← Пермские полицейские в честь 8 марта запустили цветочный челлендж
Жительница Березников подала в суд на краевую больницу им. Вагнера из-за смерти матери
Березниковский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к ГБУЗ ПК "Краевая больница им. Вагнера Е.А.". В своем иске женщина указала, что ее маме в течение 2-х месяцев проводили лечение и, в результате некачественного оказания медицинской услуги врачами хирургического отделения, она скончалась. Истица просила взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей и возместить затраты на захоронение матери. В ходе рассмотрения дела суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Она установила, что причинно-следственной связи между имеющимися дефектами оказания медицинской помощи и наступившими последствиями (смертью пациентки) не имеется. На основании заключения экспертов, суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска.
В краевой больнице им. Вагнера нам сообщили, что причиной смерти женщины стало тяжелое заболевание и его осложнения. Какие именно дефекты оказания медицинской помощи были выявлены - в медучреждении не уточнили, сославшись на врачебную тайну.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермские полицейские в честь 8 марта запустили цветочный челлендж
В Перми ищут водителя, сбившего во дворе подростка
В Кунгуре водитель автобуса не вписался в поворот и угодил в сугроб на обочине
В Перми мужчина тайно снял свидание на видео, а потом вымогал у женщины деньги
Рекомендации от Роспотребнадзора: как сохранить здоровье в Масленицу?
Пермский ТЮЗ представит современную версию «Капитанов песка»
Глава краевого минздрава извинилась за ситуацию с очередью к врачам-онкологам в Березниках
Мэр Перми распорядился временно перекрывать небольшие улицы для уборки снега
Пермяк Владислав Киселев завоевал золотую медаль Всемирной зимней универсиады
Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева
Добавить комментарий: