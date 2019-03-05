Жительница Березников подала в суд на краевую больницу им. Вагнера из-за смерти матери

Березниковский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к ГБУЗ ПК "Краевая больница им. Вагнера Е.А.". В своем иске женщина указала, что ее маме в течение 2-х месяцев проводили лечение и, в результате некачественного оказания медицинской услуги врачами хирургического отделения, она скончалась. Истица просила взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей и возместить затраты на захоронение матери. В ходе рассмотрения дела суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Она установила, что причинно-следственной связи между имеющимися дефектами оказания медицинской помощи и наступившими последствиями (смертью пациентки) не имеется. На основании заключения экспертов, суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска.

В краевой больнице им. Вагнера нам сообщили, что причиной смерти женщины стало тяжелое заболевание и его осложнения. Какие именно дефекты оказания медицинской помощи были выявлены - в медучреждении не уточнили, сославшись на врачебную тайну.