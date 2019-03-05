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В Перми ищут водителя, сбившего во дворе подростка
В Перми разыскивается водитель, который сбил подростка в Индустриальном районе. Происшествие случилось 4 марта около 7 утра. Во дворе дома №11а по улице Леонова, неустановленный автомобиль сбил 16-летнего юношу. Подросток получил травмы. Водитель скрылся с места ДТП. Всем, кому что-либо известно по данному факту, просьба обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или 102.
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