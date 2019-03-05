В Кунгуре водитель автобуса не вписался в поворот и угодил в сугроб на обочине

В Кунгурском районе водитель автобуса не справился с управлением в результате чего техника съехала с дороги. Буквально еще пара метров и автобус опрокинулся бы в кювет. Пассажирам автобуса пришлось покидать транспорт через водительскую дверь. Дальше люди отправились пешком. Пострадавших нет, сообщает сайт kungur59.ru