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В Кунгуре водитель автобуса не вписался в поворот и угодил в сугроб на обочине
В Кунгурском районе водитель автобуса не справился с управлением в результате чего техника съехала с дороги. Буквально еще пара метров и автобус опрокинулся бы в кювет. Пассажирам автобуса пришлось покидать транспорт через водительскую дверь. Дальше люди отправились пешком. Пострадавших нет, сообщает сайт kungur59.ru
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