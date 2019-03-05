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В Перми мужчина тайно снял свидание на видео, а потом вымогал у женщины деньги
В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Таджикистана. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в крупном размере». Следствием установлено, что мужчина в ноябре прошлого года в социальной сети познакомился с женщиной, проживающей в одном из районов Пермского края. Во время общения он инициировал с ней личную встречу, ради которой она приехала в Пермь. Затем злоумышленник тайно снял на видео их свидание.
В дальнейшем обвиняемый потребовал от женщины передачи ему денежных средств в сумме 300 тысяч рублей. При этом мужчина угрожал, что в случае неуплаты указанной суммы, он распространит в социальной сети видео их встречи. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка злоумышленника задержали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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