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Мэр Перми распорядился временно перекрывать небольшие улицы для уборки снега
Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился временно перекрывать небольшие улицы для уборки снега. Как сообщили в городской администрации, если на магистральных улицах обеспечена качественная уборка снега, то на небольших улицах зафиксированы заужения из-за несвоевременного вывоза снега и брошенных на обочинах автомобилях, которые мешают работе специализированной техники.
- Для очистки небольших улиц в районах необходимо на время перекрывать их полностью для организации работ по вывозке снега, конечно, предварительно проинформировав жителей. В отдаленных районах такой практикой администрации районов пользуются недостаточно. Поручил отработать взаимодействие с ГИБДД, - сказал Дмитрий Самойлов.
По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за выходные вывезено около 39 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания – около 805 тысяч кубометров снега. Таким образом, уже «побиты» показатели прошлого года по вывозу снега – около 500 тысяч кубометров снега. В среднем за день на полигоны снегоуборочные машины делают около 1000 рейсов.
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