Пермский ТЮЗ представит современную версию «Капитанов песка»

7 и 8 марта на сцене Пермского ТЮЗа состоится премьера юбилейного 55-го театрального сезона – спектакль «Капитаны песка» по мотивам одноименного романа бразильского писателя Жоржи Амаду. Это произведение стало культовым после выхода в 1971 году на экраны фильма «Генералы песчаных карьеров». Постановка Пермского ТЮЗа, в отличие от фильма, сохраняет авторское название и говорит о беспризорниках города Баии. «Капитаны песка» – история о самоидентификации и взрослении. Над спектаклем работает известная в Перми постановочная группа: режиссер Владимир Гурфинкель, художник Ирэна Ярутис, композитор Виталий Истомин, хореограф Ирина Ткаченко, художник по свету Евгений Козин, драматург Илья Губин.

Добавим, что в этом году Пермский ТЮЗ закроют на пять месяцев, чтобы сделать ремонт - реконструировать сцену и зрительский зал. Бюджет работ превысит 40 млн рублей. Театр уйдет на ремонт после майских праздников. В это время труппа будет гастролировать по стране и Пермскому краю, давать спектакли на сценах пермских ДК, готовить новый спектакль. Предполагается, что обновленный ТЮЗ пермяки увидят к 55-летнему юбилею театра - 4 декабря 2019 года.