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Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева
Мещанский суд Москвы удовлетворил исковые требования бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и взыскал с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) 30 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает издание РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы суда.
«Суд удовлетворил иск Телепнева и постановил взыскать с Юнусова 30 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.
Напомним, в минувшем году Тимати разместил у себя в соцсетях высказывание, которое Телепнев посчитал оскорбительным, порочащим честь и достоинство. Экс-депутат просил суд обязать ответчика удалить все порочащие высказывания, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев получил два года колонии-поселения за нападение на Андрея Ширмана, более известного как Dj Smash. Инцидент произошел в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми. Драка началась якобы из-за отказа артиста фотографироваться, после чего он попал в больницу с переломом челюсти. Суд приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы. В настоящее время, он отбывает наказание в колонии-поселении.
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