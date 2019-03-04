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Пермячка отсудила четверть миллиона рублей за падение с крыльца подъезда

Пермячка отсудила у жилищно-строительного кооператива (ЖСК) 250 тысяч рублей за падение с крыльца. Жительница Перми поскользнулась на крыльце подъезда и упала, получив при этом закрытый субкапитальный перелом шейки левого бедра со смещением. Поскольку получение тяжкого вреда здоровью произошло из-за бездействия жилищно-строительного кооператива, пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд изучил представленные в деле доказательства, в том числе видеозапись и показания свидетелей, которые за несколько дней до получения истцом травмы также жаловались председателю кооператива на наледь. Поскольку ЖСК является организацией, осуществляющей обслуживание жилого дома, суд возложил ответственность за ненадлежащую уборку снега и наледи на ответчика.

Истец от полученных повреждений испытывала сильную боль, которую испытывает и в настоящее время. Учитывая это, а также то, что пострадавшая длительное время находилась на больничном, имела ограничения в физических нагрузках и вынуждена была передвигаться на костылях, Ленинский районный суд г. Перми решил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей.

Пермский краевой суд с данным решением согласился и оставил его без изменения.

 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество, Деньги

Опубликовано: 04.03.2019 в 14:09 в рубрике - Новости T7-inform

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← Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском крае

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