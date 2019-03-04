С чем блины? Названа самая популярная начинка главного блюда Масленицы

Сегодня началась масленичная неделя. В этом году праздник отмечается с 4 по 10 марта. Согласно опросу, который провел ВЦИОМ, большинство россиян (91%) собирается есть блины, просить прощения у близких (78%), готовить блины (77%) и ходить в гости (68%). Скорее всего не будут есть блины на Масленицу только 7% респондентов. Самой любимой начинкой для масленичных блинов у россиян является сметана (50%), на втором месте идёт варенье или джем (33%), третье место делят сгущённое молоко и творог (по 23%). Также респонденты отдают предпочтение мясной или медовой начинке (по 19%); 13% едят блины с маслом, а 12% - с икрой. Ещё 4% любят блины с рыбой. Без начинки предпочитают блины 2%, а 1% вообще не едят блины.

Напомним, что в этом году в Перми проводы зимы пройдут на площади у Театра-Театра. Специально для празднования Масленицы новогоднюю елку оформили по-весеннему - цветами и бабочками. 10 марта в праздничном городке на эспланаде состоится «Масленичный маскарад», во время которого пройдет парад ряженых и конкурс красоты Маслениц, гости праздника смогут поучаствовать в «Гигантском ручейке».пройдут «богатырские» состязания: гости смогут проверить свою удаль и силу в русских народных забавах. Для детей состоятся кукольные представления, будут даны мастер-классы по вождению кукол и изготовлению фигурок Масленицы. По традиции в конце праздника состоится сожжение чучела Масленицы. Гуляния продлятся до 19:00.