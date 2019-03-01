Нелюдь. 22-летний пермяк изнасиловал, а потом избил до смерти двухлетнюю девочку
В Прикамье будут судить 22-летнего уроженца Чердынского района. Он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетнего ребенка. Как сообщили в региональном следственном управлении, в мае 2018 года, обвиняемый, воспользовавшись отсутствием дома своей сожительницы, изнасиловал её дочь, которой только исполнился 1 год и 10 месяцев. Кроме того, испытывая личную неприязнь к ребёнку своей сожительницы, молодой человек руками и ногой причинил девочке травму, от которой, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребёнок скончался в лечебном учреждении.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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