В Прикамье вынесли приговор чиновнице, которая ради новой квартиры прописала свою семью в расселяемый дом

В Прикамье суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Октябрьского городского поселения. Чиновница внесла заведомо ложные сведения о том, что она и ее супруг были зарегистрированы в доме, который подлежал расселению. При этом, в качестве замглавы администрации Октябрьского, женщина курировала программу «Ликвидация ветхих (аварийных) домов на территории Октябрьского городского поселения». Как сообщает пресс-служба при Совете судей Пермского края, обвиняемая умышленно организовала и лично участвовала в изготовлении поддельных копий паспортов на себя и своего супруга. Подложные документы чиновница направила в соответствующее краевое министерство. После получения квартиры в рамках программы, чиновница планировала путем приватизации приобрести право собственности на недвижимость. Однако преступные действия не были доведены до конца, поскольку подложность документов была выявлена сотрудниками министерства. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» (в особо крупном размере) и ч.1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий».

Суд признал бывшую чиновницу виновной и приговорил ее 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что женщина уже имела судимость за аналогичные преступления.

